Более 70 тысяч россиян решили записаться добровольцами через «Госуслуги»
На портале «Госуслуги» с момента объявления частичной мобилизации зафиксировали более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы для участия в СВО. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Теперь записаться в добровольцы можно на портале, за прошедшие выходные через него подано уже более 2 тысяч заявок, пишет ТАСС.
На портале нужно нажать на баннер «Стать добровольцем» или перейти в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. После заполнения анкеты с данными на карте нужно выбрать военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку.
Кроме того, с помощью «Госуслуг» можно обжаловать решение о мобилизации, если призывник считает его ошибочным.
О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.
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