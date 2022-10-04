Более 70 тысяч россиян решили записаться добровольцами через «Госуслуги»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На портале «Госуслуги» с момента объявления частичной мобилизации зафиксировали более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы для участия в СВО. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Теперь записаться в добровольцы можно на портале, за прошедшие выходные через него подано уже более 2 тысяч заявок, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На портале нужно нажать на баннер «Стать добровольцем» или перейти в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. После заполнения анкеты с данными на карте нужно выбрать военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку.

Кроме того, с помощью «Госуслуг» можно обжаловать решение о мобилизации, если призывник считает его ошибочным.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

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Татьяна Леухина