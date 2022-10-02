Вице-премьер Новак: «Северные потоки» можно отремонтировать

Сегодня в эфире телепрограммы «Москва.Кремль.Путин» вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» технически возможно отремонтировать. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов. В первую очередь, по словам вице-премьера, страна намерена разобраться, кто виноват в аварии. По предварительной версии, в этом заинтересованы США, Украина и Польша.

— Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности, — сказал Новак.

Напомним, сегодня министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что ЧП на «Северных потоках» могут являться саботажем, от которого может пострадать и ФРГ. Поэтому Генпрокуратура страны, по его словам, может начать собственное независимое расследование случившегося.

При этом накануне, 1 октября, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследованием ЧП должны заниматься Дания, Швеция, Россия и Германия совместно.

— Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная [в расследовании] сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования, — сказал он.



В то же время представители Дании и Швеции сообщили, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов.

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Артем Гафаров