В Минюсте Германии могут начать собственное расследование ЧП на «Северных потоках»

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Генпрокуратура ФРГ может начать собственное расследование происшествий на «Северных потоках». Он не исключил, что возникшие утечки могут быть вызваны преступлением, из-за чего страна может взять на себя уголовное преследование.

— Не исключено, что тут было совершено преступление, в связи с которым Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование, — заявил Бушман в интервью, опубликованном на BILD am Sonntag.

Не остановил министра даже тот факт, что происшествия случились в исключительных зонах Дании и Швеции. По его мнению, аварии на газопроводах могут быть «антиконституционными диверсиями, имеющими последствия для Германии».

— Цель [расследования] заключалась бы в задержании преступников и проведении над ними суда в Германии, — заявил Бушман.

Фото: nord-stream2.com

Напомним, накануне, 1 октября, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследованием ЧП должны заниматься Дания, Швеция, Россия и Германия совместно.

— Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная [в расследовании] сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования, — сказал он.



В то же время представители Дании и Швеции сообщили, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов.

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Артем Гафаров