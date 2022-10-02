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Происшествия

В Минюсте Германии могут начать собственное расследование ЧП на «Северных потоках»

12:01, 02.10.2022 1
В Минюсте Германии могут начать собственное расследование ЧП на «Северных потоках»
Фото: commons.wikimedia.org

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Генпрокуратура ФРГ может начать собственное расследование происшествий на «Северных потоках». Он не исключил, что возникшие утечки могут быть вызваны преступлением, из-за чего страна может взять на себя уголовное преследование.

— Не исключено, что тут было совершено преступление, в связи с которым Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование, — заявил Бушман в интервью, опубликованном на BILD am Sonntag.

Не остановил министра даже тот факт, что происшествия случились в исключительных зонах Дании и Швеции. По его мнению, аварии на газопроводах могут быть «антиконституционными диверсиями, имеющими последствия для Германии».

— Цель [расследования] заключалась бы в задержании преступников и проведении над ними суда в Германии, — заявил Бушман.

Фото: nord-stream2.com

Напомним, накануне, 1 октября, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследованием ЧП должны заниматься Дания, Швеция, Россия и Германия совместно.

— Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная [в расследовании] сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования, — сказал он.

В то же время представители Дании и Швеции сообщили, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов.

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Артем Гафаров
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:27
    Они ж только Петрова и Боширова привыкли во всем обвинять...
    Я не знаю – как им вообще можно доверять?))
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