В Татарстане провели 7,5 миллиона исследований на COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с начала пандемии провели 7 545 681 лабораторное исследование на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

За последние семь дней охват тестированием 100 тысяч населения в Татарстане составляет 306,06. Все лаборатории, в которых проводят исследования на COVID-19, полностью обеспечены тестами и расходным материалом.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану обратили внимание, что из-за высокой активности эпидемического процесса коронавируса и роста доли положительных результатов тестов охват тестированием увеличен.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане выявлено 181 104 случая заражения коронавирусом. Вылечились от него 173 892 жителя республики, умерли — 2 004. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени»



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Татьяна Демина