В Татарстане выявили 370 новых случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 370 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 181 104.

43 татарстанца госпитализировали за сутки, 335 пациентов выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 173 892 человека.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Не зарегистрировано ни одного случая смерти за сутки, всего — 2 004 летальных исходов от COVID-19.

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Татьяна Леухина