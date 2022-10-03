В Татарстане в выходные средние температуры превысили норму на 3—4 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 2 октября, средние температуры в Татарстане превысили норму на 3—4 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем накануне воздух прогрелся до +13—18°С. Ночью в Татарстане зафиксировали от +9 до +13 градусов.

В Гидрометцентре республики объяснили, что в прошедшие сутки через регион проходили активные фронтальные разделы западного циклона. На преобладающей территории наблюдались дожди различной интенсивности, местами в западных районах — грозы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, дневные температуры в будние дни не превысят +15 градусов.

Сегодня в Татарстане установилась теплая погода. В полдень зафиксировано +16—19°С. Дождей не прогнозируется, наблюдается «свежий ветер».



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Татьяна Демина