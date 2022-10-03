Сегодня в Татарстане потеплеет до +19 градусов

В понедельник, 3 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане воздух прогреется до +14..+19 градусов. В Казани ожидается от +15 до +17°С, а в Набережных Челнах — от +14 до +18°С.

Синоптики прогнозируют умеренный южный, юго-восточный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

О потеплении в начале октября синоптики предупреждали в конце прошлого месяца. Во вторник, 4 октября, в Татарстане также ожидается теплая погода.

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Татьяна Демина