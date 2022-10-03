В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, дневные температуры в будние дни не превысят +15 градусов.

Во вторник, 4 октября, в Татарстане местами, преимущественно в западных районах, пройдут небольшие дожди. Ночные температуры понизятся до +3—8°С, а на западе республики — до +12°С. Днем ожидается не выше +10—15°С.

Со среды по пятницу, 5, 6 и 7 октября, в Татарстане вновь пройдут дожди. Ожидается ветер порывами до 15—16 м/с. Ночью прогнозируется от +4 до +9°С, днем от +8 до +14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 8 октября, ночью пройдет небольшой дождь. Днем осадки постепенно прекратятся, воздух прогреется до +11—16°С.

Сегодня в Татарстане установилась теплая погода. В полдень зафиксировано +16—19°С. Дождей не прогнозируется, наблюдается «свежий ветер».

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Татьяна Демина