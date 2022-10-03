Ак Барс Банк обновил условия по программам потребительского кредитования

Теперь держатели зарплатных карт банка могут получить кредит без обеспечения по ставке от 4,5% со страхованием жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — от 13 месяцев до 7 лет. Для других категорий клиентов ставки также приятно изменились.

При оформлении кредита клиенты банка могут выбрать дату ежемесячного платежа. Досрочное погашение кредита возможно в любое время без комиссии и ограничений по сумме и срокам.

Оформить заявку или узнать подробные условия можно на сайте банка или в офисе.

ПАО «Ак Барс» Банк

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