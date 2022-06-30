Казань примет около тысячи участников и гостей Международного строительного чемпионата

В Казань приедет около 1 тысячи гостей и участников на Международный строительный чемпионат — 2022, который пройдет с 5 по 8 октября, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.



По его словам, для проведения чемпионата в Казани создана необходимая инфраструктура. Фролов упомянул положительный опыт проведения Универсиады и выразил надежду на проведение Олимпиады.

Часть гостей планируют разместить в Деревне Универсиады — в ней зарезервировано около 1 тысячи номеров. Фролов упомянул недавно открытый гостиничный комплекс рядом с аэропортом и с «Казань Экспо», где пройдет чемпионат.

Фото: Максим Платонов

Международный строительный чемпионат учредили в феврале 2020 года. Первый раз мероприятие прошло в Сочи в апреле 2021 года.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко