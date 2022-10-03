В Казани полицейские нашли подростков, избивших пожилую женщину
В Казани полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов. Об этом сообщили в УМВД России по городу.
В отделе полиции «Авиастроительный» проводится проверка. В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором несколько подростков оскорбляют бабушку, а один из них бьет ее по спине.
Полицейские установили, что инцидент произошел во дворе улицы Гудованцева. Подростки окружили пожилую женщину, стали ее оскорблять, бросать камни, а один из мальчиков ударил ее игрушкой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает «РИА Новости».
В марте в Казани подростки напали на 84-летнюю женщину. Дети бросали в нее снегом, толкали, оскорбляли, отбирали инструментарий.
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