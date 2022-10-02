Хоккейный клуб «Нефтехимик» выиграл третий матч подряд

«Нефтехимик» обыграл «Трактор» и закрепил серию из трех побед подряд. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу нижнекамского хоккейного клуба.

В течение первого периода команды так и не смогли открыть счет, но вот уже во втором периоде Порядин смог вывести «Нефтехимик» вперед. Следующий гол не заставил себя долго ждать — буквально через 4 минуты нижнекамцы оказались в отрыве на 2 очка благодаря голу Чивилева.

За второй период «Трактор» так и не смог ничем ответить, отыграть в итоге получилось лишь одну шайбу через 7 минут после начала третьего периода. За 102 секунды до финального свистка «Трактор» пошел на отчаянные меры и снял вратаря, чтобы вывести еще одного игрока на поле.

Реализовать большинство по игрокам не удалось. Более того, удаление до конца матча получил нападающий «Трактора» Калинин.

Свой предыдущий матч «Нефтехимик» провел 30 сентября против «Металлурга». Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу нижнекамской команды

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Артем Гафаров