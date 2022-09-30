«Нефтехимик» обыграл «Металлург»
ХК «Нефтехимик» обыграл «Металлург», Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу нижнекамцев (1:1, 1:2, 3:3).
27 сентября «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного сезона КХЛ со счетом 2:1, прервав серию из десяти поражений и впервые в этом сезоне набрав два очка. «Нефтехимик» выиграл во второй раз и остался на 11-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции с пятью очками.
В следующем матче «Нефтехимик» в Челябинске сыграет с «Трактором».
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