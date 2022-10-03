В Татарстане сократилось число зарегистрированных преступлений террористического характера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первые восемь месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 19 преступлений террористического характера. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их выявили 29.

По количеству зарегистрированных за январь — август 2022-го преступлений террористического характера Татарстан занимает 18-ю строчку в рейтинге регионов России, подготовленном Генеральной прокуратурой. На первом месте Дагестан — 332 таких преступления.

В антитоп-10 также попали Москва (99 преступлений террористического характера), Ингушетия (82), Чечня (75), Кабардино-Балкария (63), Крым (54), Краснодарский край (51), Самарская область (49), а также Ставропольский (49) и Приморский (44) края.

Источник: портал правовой статистики

Всего в четырех регионах России за январь — август 2022 года не зафиксировали преступлений террористического характера. Это Чувашия, Бурятия, Тыва и Ненецкий автономный округ.

С января по август 2022 года в Татарстане зарегистрировано 35 391 преступление. Республика занимает седьмое место среди регионов России. Подробнее — в материале «Реальное время».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина