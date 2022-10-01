В Татарстане снижается преступность, но вместе с этим — число выявленных преступников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занял седьмое место среди регионов России по преступности

С января по август 2022 года в Татарстане зарегистрировано 35 391 преступление, республика занимает седьмое место среди регионов России, выяснило «Реальное время». Больше всего их зафиксировано в Москве — 94 621. На втором месте — Краснодарский край (52 877). Тройку лидеров замыкает Московская область, где за тот же период было совершено 50 229 преступлений. Перед Татарстаном в рейтинге еще находятся Челябинская область (43 249), Санкт-Петербург (40 996) и Ростовская область (38 982).

Однако за последние 10 лет для Татарстана такой результат — не самый лучший, но и не худший. Последние два года преступность в республике снижается. В пандемийный 2020-ой отмечался пик беззакония: зарегистрировано 36 437 противоправных деяний с января по август. Затем, в 2021 году преступность пошла на спад: 35 841 противоправный случай на такой период.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом, седьмое место для Татарстана в текущем году — самое высокое. В 2013 и 2014 годах республика стояла на 17 позиции. Вот как в целом выглядит уровень преступности за январь-май начиная с 2012 года:

2012 — 15 место, 34 966 преступлений.

2013 — 17 место, 31 755 преступлений.

2014 — 17 место, 29 925 преступлений.

2015 — 14 место, 33 471 преступлений.

2016 — 12 место, 34 013 преступлений.

2017 — 11 место, 30 855 преступлений.

2018 — 13 место, 28 229 преступлений.

2019 — 10 место, 33 488 преступлений.

2020 — 10 место, 36 437 преступлений.

2021 — 8 место, 35 841 преступлений.

2022 — 7 место, 35 391 преступлений.

Татарстан — 11-й среди регионов России по выявлению лиц, совершивших преступление

С января по август 2022 года из общего количества преступников в Татарстане выявили всего 12 952. В рейтинге по этому показателю республика занимает 11 место.

Больше всего лиц, совершивших преступление, выявили в Московской области (26 ). На втором месте — Москва (24 ). В Краснодарском крае за тот же период раскрыли 20 010 лиц.

Стоит отметить, что с 2012 года Татарстан ни разу не попал в ТОП-10 по выявлению граждан, совершивших преступление. 11 место — самое высокое за десятилетие.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего преступников раскрыли в 2016 году (14 728). Тогда республика заняла 15 место. В целом уровень раскрываемости преступлений по Татарстану выглядит так:

2012 — 17 место, 13 675 лиц.

2013 — 15 место, 13 655 лиц.

2014 — 17 место, 12 676 лиц.

2015 — 15 место, 14 051 лиц.

2016 — 15 место, 14 728 лиц.

2017 — 13 место, 14 364 лиц.

2018 — 14 место, 13 704 лиц.

2019 — 14 место, 12 221 лиц.

2020 — 11 место, 12 969 лиц.

2021 — 12 место, 12 955 лиц.

2022 — 11 место, 12 952 лиц.

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Елизавета Пуншева