Сенатор Клишас и депутат Крашенинников стали представителями Кремля при рассмотрении ФКЗ о новых регионах России

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении Федеральным Собранием конституционных законов о присоединении к России новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Проекты ФКЗ уже завтра будет рассматривать Госдума. Затем документы передадут на утверждение Совфедом, а после — на подписание президенту.

Павел Крашенинников. Фото: duma.gov.ru

Кроме того, сегодня Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при ратификации договоров о вхождении в состав России новых регионов.

Положительную оценку подготовленному пакету документов сегодня дал и Конституционный суд России. Также он установил, что переходный период для интеграции новых субъектов страны продлится до 1 января 2026 года.

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Артем Гафаров