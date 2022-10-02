Лавров и его заместитель стали представителями Путина при ратификации договоров с новыми регионами России

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования.

Напомним, что в Госдуме проекты конституционных законов о вхождении в состав России новых регионов рассмотрят уже завтра. Далее документы передадут в Совет Федерации, а после — на подписание президенту. После вступления регионов в состав страны Владимир Путин в течение 10 дней назначит врио глав новых субъектов.

Помимо этого, сегодня присоединение новых регионов к стране одобрил и Конституционный суд России. Он установил, что в ЛНР и ДНР государственным языком будет русский, но изучать родной язык местным жителям запрещать не будут. Кроме того, КС установил и период интеграции новых субъектов — до 1 января 2026 года.

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Артем Гафаров