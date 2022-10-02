Переходный период для интеграции новых регионов России установлен до 2026 года

Для интеграции Луганской и Донецкой народных республик, а также для Запорожской и Херсонской областей в состав России установлен переходный период до 1 января 2026 года. Такое положение содержится в решениях Конституционного суда РФ, опубликованных сегодня.

— <...> до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции [регионов] в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории [регионов], — говорится в постановлении Конституционного суда.

Напомним, сегодня КС РФ одобрил вхождение в состав России новых регионов. При этом уже завтра депутаты Госдумы рассмотрят соответствующие проекты конституционных законов. После принятия законов депутатами они подлежат рассмотрению в Совете Федерации, после положительного решения которого документы должен будет подписать президент.

Вместе с этим в постановлениях Конституционного суда России отмечается, что государственным языком в Донецкой и Луганской народных республиках будет русский. Украинский язык в постановлениях ведомства не упоминается вовсе. При этом, в соответствии с законодательством России, всем народам гарантируется право изучения родного языка. Эта норма упоминается и в решениях КС РФ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров