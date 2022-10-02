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Переходный период для интеграции новых регионов России установлен до 2026 года

13:53, 02.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Переходный период для интеграции новых регионов России установлен до 2026 года
Фото: kremlin.ru

Для интеграции Луганской и Донецкой народных республик, а также для Запорожской и Херсонской областей в состав России установлен переходный период до 1 января 2026 года. Такое положение содержится в решениях Конституционного суда РФ, опубликованных сегодня.

— <...> до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции [регионов] в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории [регионов], — говорится в постановлении Конституционного суда.

Напомним, сегодня КС РФ одобрил вхождение в состав России новых регионов. При этом уже завтра депутаты Госдумы рассмотрят соответствующие проекты конституционных законов. После принятия законов депутатами они подлежат рассмотрению в Совете Федерации, после положительного решения которого документы должен будет подписать президент.

Вместе с этим в постановлениях Конституционного суда России отмечается, что государственным языком в Донецкой и Луганской народных республиках будет русский. Украинский язык в постановлениях ведомства не упоминается вовсе. При этом, в соответствии с законодательством России, всем народам гарантируется право изучения родного языка. Эта норма упоминается и в решениях КС РФ.

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Артем Гафаров
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:29
    Добро пожалуйста
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  • Анонимно 14:31
    Конституционный суд по воскресеньям не отдыхает? И что скажут 75 процентов проживающих украинцев, по поводу их нового государственного языка?
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