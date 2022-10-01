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«Ак Барс» обыграл «Амур»

20:34, 01.10.2022
«Ак Барс» обыграл «Амур»
Фото: Пресс-служба "Ак Барса"

«Ак Барс» обыграл «Амур». Матч в столице Татарстана закончился со счетом 3:2 в пользу казанского хоккейного клуба.

Шайбы в ворота ХК «Амур» забросили Александр Радулов, Никита Дыняк и Дмитрий Кагарлицкий.

Напомним, 29 сентября «Ак Барс» уступил хоккейному клубу «Автомобилист». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу екатеринбуржцев (2:0, 1:2, 2:0).

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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