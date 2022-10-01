«Ак Барс» обыграл «Амур»
«Ак Барс» обыграл «Амур». Матч в столице Татарстана закончился со счетом 3:2 в пользу казанского хоккейного клуба.
Шайбы в ворота ХК «Амур» забросили Александр Радулов, Никита Дыняк и Дмитрий Кагарлицкий.
Напомним, 29 сентября «Ак Барс» уступил хоккейному клубу «Автомобилист». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу екатеринбуржцев (2:0, 1:2, 2:0).
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