«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»
«Ак Барс» проиграл клубу «Автомобилист», встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу екатеринбуржцев (2:0, 1:2, 2:0).
В первом периоде на 14-й минуте гол забил нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье. На 15-й минуте первого периода счет удвоил Анатолий Голышев. Во втором периоде на 10-й минуте третью шайбу забросил нападающий Виктор Неучев.
Первую шайбу у казанцев забросил Вадим Шипачев на 14-й минуте. Через полторы минуты вторую шайбу «Ак Барса» забросил Станислав Галиев.
В конце третьего периода забил нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек в пустые ворота. Окончательный счет за 45 секунд до окончания третьего периода установил Степан Хрипунов.
27 сентября «Ак Барс» одержал уверенную победу в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча с клубом «Салават Юлаев» завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
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