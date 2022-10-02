Россию не переизбрали в совет ИКАО

России не удалось переизбраться в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом «РИА Новости» сообщили в организации.

— Мы объявили об итогах голосования, которое состоялось сегодня утром, — объявили в пресс-службе организации.

Фото: realnoevremya.ru

Голосование по избранию в Совет ИКАО проходит каждые 3 года. В него входят 36 государств. Из перечня организации следует, что лишь России не удалось переизбраться.

Напомним, что в Конституционный суд России поступили четыре обращения президента Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



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Елизавета Пуншева