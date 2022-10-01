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Конституционный суд рассмотрит обращения Путина о проверке договоров о присоединении новых субъектов к РФ

12:23, 01.10.2022
Конституционный суд рассмотрит обращения Путина о проверке договоров о присоединении новых субъектов к РФ
Фото: duma.gov.ru

В Конституционный суд России поступили четыре обращения президента Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Обращения президента поступили в КС России в ночь на субботу, пишет «Интерфакс».

Вчера в московском Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи под документами поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

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Татьяна Леухина
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