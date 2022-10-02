Арбитражный суд может помочь военнослужащим-банкротам

Арбитражный суд начал приостанавливать дела о банкротстве граждан, служащих в действующей части Вооруженных сил России. Об этом в субботу сообщили на портале «Объясняем.рф».

— Производство по делу о банкротстве может быть приостановлено в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Законом о банкротстве. В соответствии с п.2 ч.1 ст.143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ, — объясняется на портале.

Фото: realnoevremya.ru

При приостановлении производства по делу суд не имеет права принимать итоговые судебные акты по делу. В том числе о признании банкротом, прекращении производства по делу.

Напомним, что контрактники не смогут уволиться со службы во время частичной мобилизации, даже если в это время истекает срок действия их контрактов. Контракты продолжают свое действия до окончания спецоперации.

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Елизавета Пуншева