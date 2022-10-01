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«Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче Первой лиги

17:59, 01.10.2022
«Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче Первой лиги
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 12-го тура Первой лиги. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Казанцы с 19 очками заняли шестое место в турнирной таблице Первой лиги.

«Арсенал» занимает третью строчку.

В минувшее воскресенье «Рубин» в матче 11-го тура первой лиги сезона-2022/2023 проиграл «Шиннику».

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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