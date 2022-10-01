«Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче Первой лиги
«Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 12-го тура Первой лиги. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Казанцы с 19 очками заняли шестое место в турнирной таблице Первой лиги.
«Арсенал» занимает третью строчку.
В минувшее воскресенье «Рубин» в матче 11-го тура первой лиги сезона-2022/2023 проиграл «Шиннику».
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