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«Рубин» проиграл «Шиннику» в матче 11-го тура Первой лиги сезона

17:58, 25.09.2022
«Рубин» проиграл «Шиннику» в матче 11-го тура Первой лиги сезона
Фото: ФК "Рубин"

Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 11-го тура первой лиги сезона-2022/2023 проиграл «Шиннику».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Ярославля.

18 сентября «Рубин» обыграл «Волгарь» в матче 10-го тура Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 3:2.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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