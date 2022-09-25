«Рубин» проиграл «Шиннику» в матче 11-го тура Первой лиги сезона
Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 11-го тура первой лиги сезона-2022/2023 проиграл «Шиннику».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Ярославля.
18 сентября «Рубин» обыграл «Волгарь» в матче 10-го тура Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 3:2.
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Маргарита ГоловатенкоСпортФутбол Татарстан
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