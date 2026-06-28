Определены пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
Эта версия чемпионата мира впервые проводится с участием 48 команд и охватывает территорию трех стран
Определены все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Групповой этап турнира завершился в субботу, по итогам которого выявились 32 команды, вышедшие в первый раунд плей-офф. Среди тех, кто занял третьи места в своих группах, в плей-офф не прошли сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана.
Вот список пар 1/16 финала:
- Германия — Парагвай (29 июня, Бостон)
- Франция — Швеция (30 июня, Нью-Йорк)
- ЮАР — Канада (28 июня, Лос-Анджелес)
- Нидерланды — Марокко (29 июня, Монтеррей)
- Португалия — Хорватия (2 июля, Торонто)
- Испания — Австрия (2 июля, Лос-Анджелес)
- США — Босния и Герцеговина (1 июля, Сан-Франциско)
- Бельгия — Сенегал (1 июля, Сиэтл)
- Бразилия — Япония (29 июня, Хьюстон)
- Кот-д'Ивуар — Норвегия (30 июня, Даллас)
- Мексика — Эквадор (30 июня, Мехико)
- Англия — ДР Конго (1 июля, Атланта)
- Аргентина — Кабо-Верде (3 июля, Майами)
- Австралия — Египет (3 июля, Даллас)
- Швейцария — Алжир (2 июля, Ванкувер)
- Колумбия — Гана (3 июля, Канзас-Сити)
Эта версия чемпионата мира впервые проводится с участием 48 команд и охватывает территорию трех стран. В плей-офф вышли команды, занявшие первые и вторые места в 12 группах, а также восемь лучших сборных, ставших третьими.
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