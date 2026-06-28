Определены пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу

Эта версия чемпионата мира впервые проводится с участием 48 команд и охватывает территорию трех стран

Фото: Зульфат Шафигуллин

Определены все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Групповой этап турнира завершился в субботу, по итогам которого выявились 32 команды, вышедшие в первый раунд плей-офф. Среди тех, кто занял третьи места в своих группах, в плей-офф не прошли сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана.

Вот список пар 1/16 финала:

Германия — Парагвай (29 июня, Бостон)

Франция — Швеция (30 июня, Нью-Йорк)

ЮАР — Канада (28 июня, Лос-Анджелес)

Нидерланды — Марокко (29 июня, Монтеррей)

Португалия — Хорватия (2 июля, Торонто)

Испания — Австрия (2 июля, Лос-Анджелес)

США — Босния и Герцеговина (1 июля, Сан-Франциско)

Бельгия — Сенегал (1 июля, Сиэтл)

Бразилия — Япония (29 июня, Хьюстон)

Кот-д'Ивуар — Норвегия (30 июня, Даллас)

Мексика — Эквадор (30 июня, Мехико)

Англия — ДР Конго (1 июля, Атланта)

Аргентина — Кабо-Верде (3 июля, Майами)

Австралия — Египет (3 июля, Даллас)

Швейцария — Алжир (2 июля, Ванкувер)

Колумбия — Гана (3 июля, Канзас-Сити)

Эта версия чемпионата мира впервые проводится с участием 48 команд и охватывает территорию трех стран. В плей-офф вышли команды, занявшие первые и вторые места в 12 группах, а также восемь лучших сборных, ставших третьими.

Никита Егоров