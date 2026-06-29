Сборная Канады первой пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026

В стартовой игре плей-офф канадцы обыграли команду ЮАР и впервые в истории дошли до 1/8 стадии мундиаля

Сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу. Канадцы впервые в истории дошли до этой стадии турнира.

Единственный гол в матче забил Стивен Эуштакиу, открывший счет на 92-й минуте дальним ударом.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Канады сыграет 4 июля с победителем пары Нидерланды — Марокко. Команда ЮАР завершила свое выступление и покидает турнир.

Напомним, ранее ФИФА допустила юношеские сборные России до 15 лет к ЧМ в Азербайджане.

Зульфат Шафигуллин