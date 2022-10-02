С 4 по 8 октября изменится расписание пригородного поезда Канаш — Казань

С 4 по 8 октября порядок курсирования пригородного поезда № 6102 Канаш — Казань изменится. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса республики. Изменения связаны с проведением ремонтных работ на участке Балахониха — 408 километров.

Фото: wikimedia.org / Дмитрий Новосельцев

Со станции Канаш поезд будет отправляться на 15 минут позже обычного — в 8.37. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов маршрута. Прибывать на станцию Казнь транспорт будет также на 15 минут позже — в 11.32.

Подробную информацию по всем маршрутам можно получить круглосуточно по телефону: 8 (937) 625-04-33.

В Казани снова изменится график движения пригородных поездов из-за перехода на зимний период. В график движения пригородных поездов не только будут внесены изменения, ряд маршрутов выведут из расписания. Это связано также с сезонным снижением пассажиропотока.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева