В Казани изменится график движения пригородных поездов из-за перехода на зимний период

В Казани снова изменится график движения пригородных поездов из-за перехода на зимний период. В график движения пригородных поездов не только будут внесены изменения, ряд маршрутов выведут из расписания. Это связано также с сезонным снижением пассажиропотока. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Так, из расписания уберут следующие пригородные поезда:

с 26 сентября №6452 Ижевск — Чур и №6451 Чур — Ижевск (курсирует ежедневно);

с 1 октября №6001 Казань — Тюрлема и №6476 Тюрлема — Арск (по субботам и воскресеньям);

с 3 октября №6001 Казань — Свияжск, №6476 Свияжск — Арск; №6440 Казань — Арск и №6431 Арск — Казань (с понедельника по пятницу);

с 8 октября №6352 Ижевск — Ува и №6353 Ува — Ижевск (по субботам и воскресеньям);

с 14 октября №6383 Казань — Йошкар-Ола и №6453 Йошкар-Ола — Яранск (по пятницам, субботам и воскресеньям);

с 15 октября №6452 Яранск — Йошкар-Ола и №6382 Йошкар-Ола — Казань (по субботам, воскресеньям и понедельникам);

с 17 октября №6502 Канаш — Чебоксары и №6505 Чебоксары — Канаш (ежедневно);

с 21 октября №6458 Ижевск — Чур и №6457 Чур — Ижевск (по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям);

с 1 ноября №6573 Дружинино — Красноуфимск и №6576 Красноуфимск — Дружинино (ежедневно);

с 5 ноября №6572 Красноуфимск — Дружинино и №6575 Дружинино — Красноуфимск (по субботам).





Фото: Марат Гайфуллин

Также с 1 октября на зиму сократятся маршруты следования следующих электричек:

№6420 Казань — Вятские Поляны ежедневно будет следовать от Казани до Кукмора согласно действующему расписанию. Отправление планируется в 6:04, прибытие в Кукмор в 8:57;

№6425 Вятские Поляны — Казань будет следовать от Кукмора до Казани. Отправление назначено на 12:06, в Казань поезд прибудет в 15:04.

С 17 октября сократится маршрут следования пригородного поезда №6479 Бирюли — Волжск. Электричка будет курсировать ежедневно от Бирюлей до Краснозаринска. Отправится состав в 18:27 и прибудет в 20:22.

С 1 октября по маршруту Казань — Арск ежедневно будет следовать пригородный поезд №6434. Отбытие из города ожидается в 13:14, прибытие планируется в 14:52.

С 21 октября назначаются пригородные поезда №6602 Ижевск — Игра с отправлением в 10:29 и прибытием в 12:57. Состав №6601 выезжает со станции Игра в 15:30 и прибывает на станцию Ижевск в 17:58. Обе электрички будут курсировать по пятницам.



С подробной информацией о маршрутах можно ознакомиться по телефону: +7 (937) 625-04-33 (звонки принимаются круглосуточно), на сайте пригородной пассажирской компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на информационных стендах в кассах и на остановочных пунктах.

В Татарстане с 26 сентября по 6 октября по техническим причинам изменится расписание некоторых пригородных поездов. Разница по времени с нынешним составит от одной минуты до полутора часов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова