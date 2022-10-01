Отопление дали во все школы и детсады Казани

В Казани отопление подключили в 848 объектах социальной сферы, что составляет 99,6% от плана. Среди них все детские сады и школы, объекты здравоохранения и учреждения культуры, 21 спортивная организация.

Отопление дали в 5 383 многоквартирных дома — это 97,98% от их общего количества. В общей сложности тепло планируют подать почти в 5,5 тысячи зданий, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Отопительный сезон в столице Татарстана стартовал 26 сентября. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.

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Татьяна Леухина