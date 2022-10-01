Главное о коронавирусе на 1 октября: Таиланд снял все ограничения, в Татарстане объяснили низкую смертность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане 95% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 475 человек. Всего на 29 сентября в республике зарегистрировано 180 332 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 173 015 человек, за минувшие сутки — 872. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 70 человек.

В Татарстане 95% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм, остальные 5% — на «дельту», рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина: «То есть то, что мы и говорили, что и предполагали и давно говорили: все-таки преобладает у нас вот этот штамм «омикрон», который протекает легче, но он более контагиозный, поэтому помимо вакцинации необходимо также соблюдать и меры профилактики, которые на сегодня действуют».

В Татарстане смертность от COVID-19 находится практически на нулевом уровне — за сентябрь умерли всего двое заболевших. Замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил снижение летальности: «Если вы посмотрите на количество развернутых коек — оно у нас в Республике Татарстан довольно значительное по сравнению с другими регионами. То есть при малейших подозрениях мы пациента госпитализируем на стационарный этап. И здесь надо сказать, что медики отрабатывают довольно серьезно. Поэтому очевидно, что лечение пациентов средней тяжести более эффективно на стационарном этапе и поэтому они все у нас там и находятся. Мы объясняем этим».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 784 066 человек, сообщил Жаворонков: «И наиболее сложная для нас ситуация: количество вакцинированных лиц 60+ первым компонентом 675 484, вторым компонентом — 498 751 человек. Вакцинация — способ снизить шансы развития тяжелой стадии заболевания».

Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

За последние сутки в России выявили 33 186 случаев коронавируса, выздоровели 52 628 человек. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 018 942, а выздоровевших — до 20 093 616. Госпитализировали за сутки 2 644 человека.



Умерли за сутки 103 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 387 372 человека.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом — ему прописали постельный режим, сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда: «На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием COVID-19, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции».

Фото: patriarchia.ru

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса — он будет действовать до 31 октября 2022 года.

Из стран G7 только Великобритания не восстановила экономику после пандемии коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 617 676 194 раза, 6 545 971 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 385 048). На второй строчке — Индия (44 590 837), на третьей — Франция (35 608 285), на четвертой — Бразилия (34 672 524), на пятой — Германия (33 386 229).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 059 579). За ними следуют Бразилия (686 036), Индия (528 655), Россия (379 438, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 112).



За время пандемии было сделано 9 055 539 619 инъекций вакцины против коронавируса.

В Италии отменили ношение масок в транспорте. Сегодня истек срок последнего декрета Минздрава страны с этим требованием.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Великобритания является единственной страны Группы семи (G7), чья экономика не вышла на показатели до начала пандемии коронавируса в мире. Уровень реального ВВП страны в настоящее время на 0,2 п. п. ниже, чем до начала пандемии в 2019 года.



Врачи из Медицинского университета в Цзинине сообщили, что заболевание коронавирусом негативно влияет на параметры спермы и уровень половых гормонов у мужчин. По данным экспертов, они возвращаются к норме после выздоровления.

Власти Таиланда сняли все коронавирусные ограничения на въезд и отменили режим чрезвычайного положения (ЧП). Теперь для въезжающих отменили требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов тестирования на коронавирус.

Фото: commons.wikimedia.org

Японский фондовый рынок накануне резко упал — Nikkei снизился на 1,83%, до 25937,21 пункта, достигнув минимума с 1 июля. За весь сентябрь индекс упал на 7,669% — это его сильнейшее падение за месяц с марта 2020 года, начала пандемии COVID-19.

Дарья Пинегина