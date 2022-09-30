Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Фото: Василий Иванов (архив)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом — ему прописали постельный режим, сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда.

— На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием COVID-19, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции,— цитирует его сайт РПЦ.

Фото: patriarchia.ru

Состояние патриарха оценивается как удовлетворительное.

Напомним, в октябре 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл уходил на карантин после контакта с больным коронавирусом.

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