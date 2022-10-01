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Туристический поезд отправится по Поволжью через Казань

04:27, 01.10.2022
Туристический поезд отправится по Поволжью через Казань
Фото: realnoevremya.ru

Туристический поезд отправится из Удмуртии по Поволжью по маршруту Ижевск — Казань — Тольятти — Самара — Казань — Свияжск — Ижевск, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Отправившись в поездку, пассажиры смогут посетить пять городов. Путешественники увидят Казанский кремль, Старо-Татарскую слободу, «Замок Гарибальди» в Самарской области, Жигулевский пивоваренный завод, музей под открытым небом «Остров-град Свияжск».

Поезд отправляется 7 октября в 10.09, тур продлится до 11 октября.

Фото: Максим Кокунин

В Казани снова изменится график движения пригородных поездов из-за перехода на зимний период. В график движения пригородных поездов не только будут внесены изменения, ряд маршрутов выведут из расписания. Это связано также с сезонным снижением пассажиропотока.

В сентябре Татарстан и Оренбургская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма для увеличения туристического потока. Один из пунктов документа — создание более удобных железнодорожных маршрутов между регионами.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт УдмуртияТатарстан

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