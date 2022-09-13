Татарстан и Оренбуржье договорились отладить железнодорожное сообщение для роста турпотока

Фото: Максим Кокунин

Татарстан и Оренбургская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма для увеличения туристического потока. Один из пунктов документа — создание более удобных железнодорожных маршрутов между регионами, сообщает ТАСС.

Соглашение предусматривает «создание объектов сервиса на трассах» и проведение мероприятий, рассказал подробности вице-губернатор — зампред правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Игнат Петухов.



Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов уточнил, что республика и Оренбургская область намерены настроить новые маршруты. В планах также развивать проект «Великий Волжский путь», обмениваться туристическими группами, а также проводить роуд-шоу и пресс-туры.



Фото: Максим Кокунин

Поезда должны стать альтернативой самолетам и автобусам в путешествиях между Татарстаном и Оренбургской областью. Стороны наметили запуск пилотного поезда из Оренбуржья в Казань на новогодние каникулы, а обратного маршрута — на майские праздники.

С 6 июня возобновилось движение пассажирских поездов международного сообщения из Бишкека в Казань. Они ездят один раз в неделю, по понедельникам.



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Максим Кокунин