Правительство определило категории работников оборонной промышленности для отсрочки от частичной мобилизации

Фото: wikipedia.org/Крылов Иван

Правительство определило категории работников оборонной промышленности, которым полагается отсрочка по частичной мобилизации. Категории сотрудников организаций ОПЕ, которые не подлежат призыву по частичной мобилизации, определены постановлением.



К ним относятся руководители, а также специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа. Право на отсрочку для граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставлено решением президента.

Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей.

Утвержден в том числе порядок предоставления отсрочки. Перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг.

Фото: realnoevremya.ru

IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации. Решение об отсрочке будет принимать комиссия Минобороны РФ, при этом никаких справок или бумаг не выдается.

Граждане, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва:

— Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются.



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Маргарита Головатенко