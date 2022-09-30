IT-специалистам начали сообщать об отсрочках от мобилизации через «Госуслуги»

IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию уведомления.

— Вы включены в список на отсрочку от мобилизации, который направлен в Минобороны, — говорится в уведомлении.

Решение об отсрочке будет принимать комиссия Минобороны РФ, при этом никаких справок или бумаг не выдается.

Если повестка все же пришла, при явке в военкомат необходимо взять с собой следующие документы: паспорт, документ воинского учета, оригинал или заверенную копию трудового договора, диплом о получении высшего образования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В случае если получивший уведомление работает в IT-компании, то ему также нужно представить справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Во вторник Минцифры России запустило на портале «Госуслуги» сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва сотрудников IT- и телеком-компаний. Услуга предназначена для самостоятельной подачи сотрудником заявления на получение отсрочки от мобилизации.

Ведомство представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. В список попали IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие.

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Татьяна Леухина