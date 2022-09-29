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Граждане, которым положена бронь, получат удостоверения об отсрочке

18:47, 29.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Граждане, которым положена бронь, получат удостоверения об отсрочке
Фото: realnoevremya.ru

Граждане, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва, об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

— Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются, — указывается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. В список попали IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие.

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Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:56
    На авито появятся, наверное
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