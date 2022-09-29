В Минобороны рассказали, когда мобилизованные приступят к контролю освобожденных территорий

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Призванные из запаса по частичной мобилизации военнослужащие приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После прохождения слаживания военнослужащие приступят к задачам по контролю освобожденных территорий, сообщили в Минобороны России в четверг.



После индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов и рот (батарей). Военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Минобороны России заявило о праве военнообязанных на выезд за границу:

— Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, — сообщили в ведомстве.

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Маргарита Головатенко