Жителей Татарстана предупредили о тумане 1 октября

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В субботу, 1 октября, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается туман. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, туман ожидается местами ночью и утром. При нем видимость составит 500 метров и менее.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и восточный, юго-восточный ветер порывами до 6—11 м/с. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +8... +13 градусов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели днем воздух прогреется до +17°С, а в начале следующей недели — до +18°С. В понедельник, 3 октября, пройдут дожди, во вторник, 4 октября, небольшой дождь возможен местами.

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Татьяна Демина