В начале октября в Татарстане потеплеет до +18 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ожидается потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, к концу недели днем воздух прогреется до +17°С, а в начале следующей недели — до +18°С.



Ночью в пятницу, 30 сентября, ожидаются дожди и до +3... +8 градусов. В ночные и утренние часы высока вероятность туманов. Днем осадки прекратятся, потеплеет до +8... +13°С.

В субботу, 1 октября, существенных осадков в Татарстане не прогнозируется. Ночью ожидается от +3 до +8°С, а днем — от +10 до +15°С.

В воскресенье, 2 октября, через республику пройдет атмосферный фронт. Ночью местами, днем на преобладающей территории ожидаются дожди и до +4... +9 °С, на западе Татарстана — до +12°С. Днем потеплеет до +12 до +17°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 3 октября, пройдут дожди, во вторник, 4 октября, небольшой дождь возможен местами. Днем воздух прогреется до +13... +18°С.

Сегодня в Татарстане временами наблюдаются дожди. В полдень зафиксировано +5... +10 градусов, на юго-западе республики — до +12°С.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что в прошедшие сутки регион находился под влиянием малоподвижного атмосферного фронта обширного западного циклона — установилась пасмурная погода с дождями, местами с сильными. Температуры воздуха в течение суток не превышали +2... +9°С.

Гидрометцентр Татарстана на этой неделе опубликовал вероятностный прогноз температурного режима в республике на отопительный период 2022/2023 года. В декабре среднемесячная температура воздуха ожидается ниже нормы, в остальные месяцы — в ее пределах.



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Татьяна Демина