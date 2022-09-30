Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов
В пятницу, 30 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и восточный, юго-восточный ветер порывами до 6—11 м/с. Днем преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем воздух прогреется до +8... +13 градусов. В Казани ожидается от +10 до +12°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +8 до +11°С.
По прогнозу синоптиков, в Татарстане ожидается потепление. К концу недели днем воздух прогреется до +17°С, а в начале следующей — до +18°С.
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