Родственники служащих в зоне спецоперации подпадают под частичную мобилизацию

Наличие близких родственников, служащих в зоне специальной военной операции, не будет основанием для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

Также там уточнили, что артистов, не имеющих брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут призвать в армию в рамках частичной мобилизации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы, — уточнили на портале.

Вчера Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. Среди специальностей — математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии и другие.



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Татьяна Леухина