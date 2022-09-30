Главное о коронавирусе на 30 сентября: закрытие пунктов вакцинации у метро, премьер Испании заразился COVID-19

На сегодняшний день в Татарстане свободно 15—20% коек для пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 535 человек. Всего на 30 сентября в республике зарегистрировано 180 392 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 172 143 человек, за минувшие сутки — 1 036. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 61 человека.

В Казани с начала работы мобильных пунктов вакцинации у станций метро прививку против коронавируса сделали 3 269 человек. Прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации у станций казанского метрополитена сделали 4 549 человек.

С понедельника в Казани планируют свернуть работу мобильных пунктов вакцинации у станций метро. По словам руководителя Управления здравоохранения города Владимира Жаворонкова, это связано с похолоданием. Кроме того, снижается интерес граждан к вакцинации в мобильных пунктах у станций метро.

На сегодняшний день в Татарстане свободно 15—20% коек для пациентов с коронавирусом. Две недели назад Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане развернуто 972 койки для заболевших коронавирусом. «Свободный коечный фонд имеется», — заверил он.

Фото: realnoevremya.ru

Мобилизованным в Татарстане планируют предлагать вакцинироваться от гриппа и COVID-19. «Мы будем предлагать вакцинацию мобилизованного персонала от гриппа, дальше, возможно, от новой коронавирусной инфекции и дальше — согласно формулярам, которые нам будут поступать по линии», — отметил руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Во Владимире медсестра отсудила у руководства выплату за заражение коронавирусом

За последние сутки в России выявили 37 286 случаев коронавируса, выздоровели 61 225 человек. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 20 985 756, а выздоровевших — до 20 040 988. Госпитализировали за сутки 2 723 человек.



Умерли за сутки 106 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 387 269 человека.

В Москве выпуск тестов на грипп и коронавирус вырос в 9 раз. Компания-резидент ОЭЗ «Технополис Москва» за 3 месяца увеличила производство и выпуск тестов, что позволяет заменить на рынке импортные аналоги.

В Новосибирске из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности. Действовать он будет до 31 декабря. Это произошло из-за того, что в регионе по-прежнему высокая заболеваемость. Каждая четвертая компания в городе не отказывается от профилактических мер.

Ученые Научно-исследовательского цента эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи заявили, что сезонный характер волн роста заболеваемости коронавирусом пока не доказан. Однако существует возможность проявления сезонного характера в будущем. Новые вспышки распространения инфекции будут зависеть от скорости формирования новых мутаций.

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Замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что эволюционный потенциал коронавируса еще не исчерпан. По его словам, полностью победить инфекцию не получится, стоит ожидать следующих волн. Однако на фоне коллективного иммунитета переносить болезнь будет проще.

В Орловской области из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности. Он продлится до 31 октября. За неделю в регионе заболеваемость выросла на 5%.

Во Владимире медсестра отсудила у руководства выплату за заражение коронавирусом. Она имела контакт с больными и заразилась во время сдачи одного из ПЦР-тестов. Однако врачебная комиссия отказалась признать случай страховым. Тогда девушке пришлось обратиться в суд.

Фото: realnoevremya.ru

Разработчики «Спутника» не исключают ни природное, ни искусственное происхождение коронавируса. «Можно спокойно стоять на позиции, что была адаптация <...> и что это совершенно не естественный процесс, а искусственный, а дальше произошла утечка из лаборатории. С другой стороны, часто <...> тот или иной патоген забрасывается в человеческую популяцию <...> через промежуточного хозяина или напрямую и также имеет возможность адаптироваться», — отметил один из разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник» Денис Логунов.

У премьер-министра Испании положительный тест

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 617 262 848 раз, 6 544 762 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 347 008). На второй строчке — Индия (44 587 307), на третьей — Франция (35 560 024), на четвертой — Бразилия (34 654 190), на пятой — Германия (33 312 373).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 059 288). За ними следуют Бразилия (685 927), Индия (528 629), Россия (379 334, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 101).



За время пандемии было сделано 9 053 907 027 инъекций вакцины против коронавируса.

С 1 октября власти Южной Кореи отменяют требование об обязательном тесте на коронавирус в течение суток после прибытия в страну. Это связано с уменьшением роста заболеваемости. При этом люди с симптоматикой могут пройти тестирование бесплатно в местных медицинских центрах в течение трех дней после приезда в страну.

В некоторых районах Шанхая установили средний уровень опасности заражения коронавирусом всего через два дня после снятия последнего локального локдауна. Установили его в четырех зонах районов Пудун и Миньхан после выявления нескольких бессимптомных носителей.

Саммит Средиземноморской группы (MED-9) перенесен из-за заражения коронавирусом премьер-министра Испании Педро Санчеса. Встреча глав девяти государств планировалась на 30 сентября. Однако 25 сентября у Санчеса диагностировали инфекцию.

Болельщики чемпионата мира по футболу в Катаре обязуются предъявлять ПЦР-тест. Необходимо предоставить негативный результат сделанного за 48 часов до въезда в страну ПЦР-теста или антиген-теста, сделанного не более чем за 24 часа до прилета. При этом соблюдать карантин не придется независимо от статуса вакцинации.

Елизавета Пуншева