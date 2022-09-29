В пунктах вакцинации у станций метро Казани от COVID-19 привились 3,2 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с начала работы мобильных пунктов вакцинации у станций метро прививку против коронавируса сделали 3 269 человек. Такие данные озвучила пресс-служба Управления здравоохранения города.

Прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации у станций казанского метрополитена сделали 4 549 человек.

Напомним, четыре мобильных пункта вакцинации у станций метро в Казани приступили к работе 12 сентября. Изначально они работали до 19.00. С 27 сентября время работы сократили на полчаса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в столице Татарстана привиться в мобильных пунктах вакцинации можно у трех станций метро — «Козья слобода», «Авиастроительная» и «Проспект Победы». Пункт у станции «Яшьлек» прекращает работу из-за низкой востребованности.



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Татьяна Демина