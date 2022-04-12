Новости общества

20:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана постановили ликвидировать загородный комплекс «Боровое Матюшино»

20:19, 12.04.2022
Власти Татарстана постановили ликвидировать загородный комплекс «Боровое Матюшино»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане ликвидируют загородный комплекс «Боровое Матюшино» управления делами президента республики. Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Это делается в целях оптимизации расходов бюджета республики.

На этой неделе кабинет министров Татарстана принял решение ликвидировать республиканское управление аквакультуры и пчеловодства. Это сделали в целях оптимизации отрасли сельского хозяйства и продовольствия республики, а также для повышения эффективности расходов регионального бюджета.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также