Власти Татарстана постановили ликвидировать загородный комплекс «Боровое Матюшино»
В Татарстане ликвидируют загородный комплекс «Боровое Матюшино» управления делами президента республики. Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Это делается в целях оптимизации расходов бюджета республики.
На этой неделе кабинет министров Татарстана принял решение ликвидировать республиканское управление аквакультуры и пчеловодства. Это сделали в целях оптимизации отрасли сельского хозяйства и продовольствия республики, а также для повышения эффективности расходов регионального бюджета.
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