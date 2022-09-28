На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вечером в среду, 28 сентября, образовались сильные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17.25, они оцениваются в 8 баллов.

Сильные заторы наблюдаются в центре Казани. Стоят ул. Пушкина, Карла Маркса, Марселя Салимжанова, Габдуллы Тукая, Московская, Лево-Булачная. Также затруднено движение по ул. Бутлерова, Туфана Миннуллина, Тихомирнова, Татарстан, Парижской Коммуны.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Пробки этим вечером образовались также на улицах Николая Ершова, Академика Арбузова, Гвардейской, Баки Урманче, а также на проспекте Победы, Мамадышском и Оренбургском трактах. Затруднено движение по улицам Тэцевской, Петра Витера, Гагарина, Воровского, Декабристов и других.

UPD: к 17.30 пробки на казанских дорогах достигли 9 баллов.

Пробки на дорогах Казани наблюдались и сегодня утром — на 9.20 дорожная ситуация оценивалась в 5 баллов. Заторы наблюдались на ул. Лево-Булачной, Гвардейской, Роща Фрунзе, Туфана Миннуллина и других.

Напомним, этой ночью в столице Татарстана полностью закрыли движение на мосту через озеро Кабан по ул. Нурсултана Назарбаева. В связи с этим изменилось движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, автобусы №25, №43 и №77 будут следовать по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая.

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Татьяна Демина