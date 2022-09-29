Власти Казани утвердили очередной перечень торговых точек и гаражей, подлежащих сносу

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Власти Казани вновь постановили демонтировать несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списке торговые объекты, павильоны и том подобное.

Демонтажу подлежат следующие объекты:

торговый объект («Тонар») вблизи дома №15 по ул. Симонова;



торговый павильон вблизи дома №12 по ул. Галии Кайбицкой;



торговый объект вблизи дома №33 по проспекту Победы;

торговый киоск вблизи дома вблизи дома №12 по ул. Гагарина;

автофургон вблизи дома №45 по ул. Мира;

летнее кафе вблизи дома №9а по ул. Чистопольской;

автофургон вблизи дома №75 по ул. Рихарда Зорге;

автофургон вблизи дома №64 по ул. Юлиуса Фучика;

два автофургона вблизи дома №2 по ул. Энергетиков.

Собственники указанных объектов должны добровольно убрать их до 3 октября. Если они не выполнят предписание, объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 4 октября по 1 января следующего года.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В Вахитовском и Приволжском районе Казани демонтажу подлежат гаражи по следующим адресам:

ул. Комиссара Габишева, 40б;

ул. Татарстан, 70;

ул. Камиля Якуба.

Владельцу гаража по ул. Комиссара Габишева, 40б предписано добровольно снести объект до 10 октября. Остальные должны были сделать это до 24 сентября. При невыполнении требования гаражи демонтируют в принудительном порядке.

Неделю назад власти опубликовали список из 15 объектов, подлежащих демонтажу. В перечне оказались торговые павильоны по ул. Восстания вблизи дома №87 и по ул. Академика Глушко вблизи дома №8.

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Татьяна Демина