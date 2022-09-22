В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и павильоны
В Казани установили перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению, распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Всего в списке 15 объектов. В их числе объекты по прокату самокатов, автофургоны, торговые павильоны. Собственники объектов не установлены.
Демонтажу подлежат торговые павильоны:
- ул. Восстания, вблизи дома №87;
- ул. Академика Глушко, вблизи дома №8;
торговые объекты:
- ул. Кутузова, вблизи дома №15а;
- ул. Ю. Фучика, вблизи дома №99а;
- ул. Копылова, вблизи дома №7/2;
- ул. Старо-Аракчинская, вблизи дома №4 — два объекта;
торговые объекты по прокату самокатов:
- ул. Н. Ершова;
- ул. К. Маркса, вблизи дома №38/5;
- ул. Кремлевская, вблизи дома №2;
автофургоны:
- ул. Айдарова, вблизи дома №8;
- ул. Адоратского, вблизи дома №29 — три автофургона.
В списке также значится подлежащая сносу летняя веранда, расположенная на ул. Чистопольской, вблизи дома №19а.
Сроки на добровольный демонтаж определены с 22 по 26 сентября, сроки принудительного монтажа — с 27 сентября по 25 декабря 2022 года.
В апреле сообщалось о демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов, ограждений и будок охраны.
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