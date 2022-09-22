В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и павильоны

В Казани установили перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению, распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.



Всего в списке 15 объектов. В их числе объекты по прокату самокатов, автофургоны, торговые павильоны. Собственники объектов не установлены.

Демонтажу подлежат торговые павильоны:

ул. Восстания, вблизи дома №87;

ул. Академика Глушко, вблизи дома №8;

торговые объекты:

ул. Кутузова, вблизи дома №15а;

ул. Ю. Фучика, вблизи дома №99а;

ул. Копылова, вблизи дома №7/2;

ул. Старо-Аракчинская, вблизи дома №4 — два объекта;

торговые объекты по прокату самокатов:

ул. Н. Ершова;

ул. К. Маркса, вблизи дома №38/5;

ул. Кремлевская, вблизи дома №2;

автофургоны:

ул. Айдарова, вблизи дома №8;

ул. Адоратского, вблизи дома №29 — три автофургона.

В списке также значится подлежащая сносу летняя веранда, расположенная на ул. Чистопольской, вблизи дома №19а.

Сроки на добровольный демонтаж определены с 22 по 26 сентября, сроки принудительного монтажа — с 27 сентября по 25 декабря 2022 года.

В апреле сообщалось о демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов, ограждений и будок охраны.

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Маргарита Головатенко