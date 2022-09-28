Зарплаты россиян в реальном выражении в июле снизились на 3,2%

Снижение реального размера заработной платы в России в июле 2022 года с поправкой на инфляцию составило 3,2% в годовом выражении после падения также на 3,2% в июне, в мае на 6,1% и на 7,2% в апреле, сообщил Росстат.



По данным ведомства, среднемесячная зарплата в номинальном выражении в июле этого года составила 62,2 тыс. рублей, продемонстрировав увеличение на 11,4% по сравнению с июлем 2021-го.

В период с января по июль зарплаты россиян в номинальном выражении выросли на 12,6% по сравнению с январем — июлем 2021 года, в реальном выражении — снизились на 1,6%, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Самой высокооплачиваемой сферой деятельности среди россиян в июне этого года стала работа, связанная с финансами и страхованием. Зарплата сотрудников этой отрасли составила в среднем 128,8 тысячи рублей.



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Маргарита Головатенко