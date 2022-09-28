В июне самой высокооплачиваемой в России стала работа в сфере финансов и страхования

Самой высокооплачиваемой сферой деятельности среди россиян в июне этого года стала работа, связанная с финансами и страхованием. Зарплата сотрудников этой отрасли составила в среднем 128,8 тысячи рублей. Так RT проанализировал данные Росстата.

Чуть менее оплачиваемой сферой стала добыча полезных ископаемых. Ее работники получали около 115 тысяч рублей в месяц. Третье место в рейтинге заняла область информации и связи. Заработная плата занятых в этой сфере достигала 107,8 тысячи рублей.

Пятерку лидеров замкнули работники научной и технической сфер и работники сферы образования. Средняя зарплата первых в июне составила 96 тысяч рублей, а вторых — 73,7 тысячи.

realnoevremya.ru

Самыми неприбыльными профессиональными сферами стали общепит и гостиницы. Их сотрудники зарабатывали в среднем 37,7 тысячи рублей. Чуть больше — административные работники (43,8 тысячи). Зарплата занятых в отраслях водоснабжения и водоотведения и риелторов варьировалась от 47 до 47,5 тысячи рублей. Работники торговли и ремонта автотранспорта и мотоциклов получали около 55 тысяч.

При этом в Татарстане в январе — мае этого года самая низкая зарплата была также у сотрудников общепита. Самая высокая — у айтишников и научных работников.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева